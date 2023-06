Le yoga se révèle (aussi) efficace pour améliorer ses performances en running.

Par ses postures, qui engagent les muscles du corps, la pratique millénaire permet de travailler en profondeur muscles et articulations. "En renforçant les muscles de la sangle abdominale, du dos et des membres inférieurs, on prépare le corps à l'effort." Il s'agit sur ce point de préparer le corps à l'effort intense et aux chocs dus à la pratique du running.

Le yoga aurait également un aspect bénéfique pour prévenir les blessures. "Le yoga travaille la force et la mobilité", explique le spécialiste, qui cumule plus de vingt ans de pratique de yoga. "Quand on court, il est possible de se tordre la cheville. Grâce au yoga, les risques de blessure sont minimisés."