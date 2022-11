Le yoga pour protéger la santé mentale au travail

Au CPAS de Bruxelles, on n'a pas attendu les recommandations de l'ONU pour organiser des cours. Trois vendredis par mois, la salle de réunion se transforme en salle de Yoga.

On a empile les chaises, pousse les tables près des tableaux blancs et installe les tapis. Les employés arrivent au compte-goutte, ils descendent d’un étage ou deux étages.

Treize heures, Leen demande à la dizaine de participantes de se coucher sur le dos

" Inspirer, regarder en haut, expirer, arrondir le dos… " Leen Dewitte est professeur pour la société Yoga@office, elle pratique ici le Yoga Hatha, un yoga doux, qui s’adapte au lieu de travail " les participants arrivent sur l’heure du midi, en ayant dû se presser pour terminer l’une ou l’autre tâche, ils en ont d’autres qui les attendent, mais on voit qu’ils arrivent ici à se détendre, ça permet aussi au gens de mieux se connaitre, d’anticiper une situation de burn out, et ça crée une autre ambiance au boulot "

Beaucoup de nouvelles participantes cette fois-ci, mais Adriana elle, est adepte depuis un certain temps.

" Il n’y pas de gène, on ne se connait pas toutes, mais on est un grand CPAS, et si on est toute là, c’est qu’on recherche des choses similaires, moi je me sens en confiance "

Christine Louwagie non plus ne rate aucune séance. Il faut dire qu’elle est chargée des programmes de bien-être pour l’institution

" Je trouve ça agréable de voir les collègues dans une autre situation qu’une réunion, on noue des liens, c’est super. C’est super facile, il n’y a qu’un ascenseur à prendre, les tapis sont fournis. Il faut juste prendre une petite couverture. En plus cette heure de yoga compte dans nos heures de travail, que demander de plus "