Le yoga, nouvel esprit du capitalisme ? "L’entreprise s’en empare en évitant les besoins plus essentiels"

Selon l’autrice, le yoga s’est transformé en bien de consommation avec une invention marketing incessante : floating yoga, dog yoga, snow yoga, yoga du rire… Pour un public de consommateurs aisés.

L’accessibilité du yoga pose aussi question côté corps : athlétique, mince, valide avec des leggings style fitness, "ce qui est moins vrai dans les campagnes, où il y a plus de mélanges socio culturels".

En dehors des cadres de studio classiques, un vent de changement souffle aussi sur le yoga : "Les collectifs créés par des personnes issues de la diaspora indienne et de l’Inde elle-même redonnent au yoga sa dimension d’union en accueillant un public très divers grâce à une politique de prix solidaires ou via donations. Certains professeurs de yoga et associations adaptent leur cours à des morphologies différentes et certains se rendent dans des lieux tel que des maisons sociales, des prisons. D’autres enseignent un yoga 'de non-performance'" précise Zineb Fahsi qui conclut : "Une approche corporelle plus douce peut nous libérer d’un rapport guerrier et performatif du corps, pour aller vers plus d’épanouissement et permettre le questionnement de la place des corps dans nos sociétés, souvent éprouvés par le capitalisme".