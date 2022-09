Le yoga et le chant prénatal : les bienfaits durant la grossesse

Professeur de yoga certifiée et spécialisée en périnatal

"Curieuse de nature, à l’écoute, positive et intuitive, j’aime les voyages, la spiritualité, ma famille de sang et de cœur, et j’ai décidé de faire de ma vie un chemin parsemé de petits bonheurs quotidiens.

Le yoga en fait partie depuis plusieurs années et de formations en rencontres, c’est tout naturellement que je me suis mise à le partager avec enthousiasme et sérénité.

Je suis professeur de yoga dont la formation est certifiée par l’Alliance internationale du Yoga. Je me suis formée en Yoga prénatal et post-natal par le biais de lectures, de formations et de séminaires en Belgique et à l'étranger.

Je souhaite par le biais des séances de yoga proposer des outils simples afin de porter un regard nouveau et pétillant sur notre quotidien, un lâcher-prise pour se recentrer sur l'essentiel, notre corps, notre respiration... afin de nous façonner une vie emplie de petits bonheurs.

Et par le biais des séances de yoga périnatal je souhaite participer à ma manière à mettre au monde des enfants dans un monde plus lumineux. Je souhaite que le monde dans lequel ces enfants vont naître soit vu comme un monde où le positif existe, où le bonheur ne soit pas une illusion, où l’émerveillement, les étoiles dans les yeux et les sourires soient présents sur nos visages, où les petits bonheurs simples soient mis en valeurs tels des trésors précieux, et où se satisfaire de moins permette de se sentir plus riche."

Il est clair que le monde que nous connaissons aujourd’hui nécessite que nous le réinventions ! passer par le yoga invite à ça. S’arrêter, inspirer… et expirer… cela permet de se rendre compte que l’essentiel tient en peu de choses.

