Le yoga des yeux, l'alternative douce pour lutter contre la fatigue oculaire.

Comme toute forme de yoga, cette sorte de gymnastique des yeux s'appuie sur une série d'exercices oculaires destinés à entraîner et renforcer les muscles associés à cette zone. D'après l'Institut Laser Vision Noémie de Rothschild, spécialisé en chirurgie réfractive, le yoga des yeux est une technique "inspirée de la médecine traditionnelle ayurvédique [et] mise au point par le Docteur Bates et le Docteur Agarwal en 1920, [qui] a pour but d’améliorer la fonction visuelle en s’appuyant sur l’anatomie de l’œil et le fonctionnement naturel du regard et des yeux".

A force d'entraînement, les muscles oculomoteurs se fatiguent moins rapidement.

Cela permet de réduire à long terme la fatigue visuelle et autres symptômes associés à l'utilisation excessive des écrans. Nombreux sont les professionnels de santé qui s'accordent également à dire que le yoga des yeux serait bénéfique pour l'attention et davantage encore pour le sommeil.