Le yéti : savez-vous qui est vraiment l'abominable homme des neiges ?

Et c’est dans ces régions-là que les témoignages sont pour le moins déconcertants. Comme celui de cette jeune fille, qui aurait été attaquée par un yéti dans les années 70, alors qu’elle gardait un troupeau de yacks.

" Un yéti est arrivé et m’a attaquée. Il m’a jetée dans la rivière. Sa face était très sombre, il ressemblait à un très vieil homme. J’ai été inconsciente pendant quelques heures et quand je me suis réveillée, j’ai vu que le yéti avait tué des yacks et des vaches. "

De nos jours, pour certains chercheurs, ça ne fait plus aucun doute : le yéti existe bien, mais on se méprend sur ce qu’il est réellement depuis le début, nous sommes en fait face à un " abominable ours des neiges ". Mais d’autres sont plus optimistes et pensent qu’il est encore possible de découvrir dans les lointaines montagnes de l’Himalaya un grand singe anthropoïde inconnu… C’est le point de vue du biologiste Benoit Grison, même s’il émet certaines réserves.

Pour conclure sur le yéti, je dirais que je suis d’un optimisme relatif. Une partie des témoignages dans la region du Népal et du Bhoutan pourrait s’expliquer par la présence d’un orang-outang relique, mais existe-t-il encore ? A la vitesse où se fait la déforestation de ces zones himalayennes, on peut être perplexe. Et c’est bien dommage, mais il se peut qu’on n’ait jamais le fin mot de cette histoire de yéti.