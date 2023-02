Le Yellowstone National Park existe grâce à 2 artistes, nous explique BJ Scott

Plus de 600 lacs et étangs représentent environ 107.000 acres de surface à Yellowstone. Quelque 1000 rivières et ruisseaux représentent environ 3000 km d’eau courante. Le Yellowstone abrite plus de 10.000 caractéristiques hydrothermales, dont plus de 500 geysers. Cela représente environ la moitié des geysers du monde et la plus grande concentration de geysers actifs au monde. Le Grand Prismatic Spring est un grand bassin d’eau chauffée à plus de 70 °C se trouvant dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Il s’agit de la plus grande source chaude américaine connue, et la troisième plus importante au niveau mondial. Avec son dégradé de couleurs fantastique, qui s’explique par des facteurs physiques, chimiques et biologiques, c’est l’une des attractions touristiques les plus prisées du parc national, avec les sources chaudes de Mammoth Hot Springs et le geyser Old Faithful.