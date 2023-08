Le yaupon, une bonne dose de caféine pour être heureux au bureau à la rentrée.

A l'heure où les consommateurs cherchent d'autres solutions pour préserver davantage leur santé sans se priver de la caféine nécessaire pour être performant au travail, le marché des alternatives aux deux boissons stimulantes est annoncé comme une nouvelle tendance alimentaire de fond, pouvant peser près de 20 milliards de dollars à l'horizon 2032.

D'après un rapport économique du cabinet Fact MR, c'est un marché qui devrait être alimenté par une croissance annuelle estimée à 4,2%. Les Européens représentent les consommateurs les plus intéressés puisque le Vieux Continent détient la plus grosse part de ce marché (27,1%). Pour l'abreuver, de nouveaux aliments sont mis sur le devant de la scène par les marques, concourant ainsi à façonner de nouveaux modes de consommation. C'est donc tout sauf un hasard si le distributeur américain Whole Foods a désigné le yaupon comme l'une des tendances food de 2023...

Avec cette plante nord-américaine, on peut aussi amoindrir l'impact de sa pause café sur la planète. D'après une étude de l'université du Michigan de 2017, l'empreinte carbone de notre petit kawa varierait entre 50 et 250 grammes équivalent CO2, selon le type de café et la préparation. L'utilisation d'engrais ou les intrants chimiques pour traiter les caféiers mais aussi le transport nécessaire pour l'acheminer depuis les zones de production tropicales jusqu'aux consommateurs alourdissent sérieusement la facture énergétique. Voilà qui devrait convaincre les indécis...