Le XGIMI Horizon Pro, un vidéoprojecteur tout-en-un mais pas encore au point – On n’est pas des iencli

La mise en place simplifiée mais qui ne réussit pas toujours

Le XGIMI Horizon Pro est un appareil tout-en-un qui convient d’être porté, transporté, déplacé occasionnellement comme l’atteste la présence du Bluetooth, du wifi et de son haut-parleur intégré. C’est pour cette raison qu’il propose une mise au point automatique grâce à une caméra frontale, permettant ainsi une adaptation rapide à la surface de projection désirée. Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que cette fonctionnalité n’était pas encore totalement au point, nécessitant des ajustements manuels quasi systématiquement pour obtenir une image parfaitement alignée. Cela peut être un inconvénient pour les utilisateurs à la recherche d’une installation facile et rapide sans avoir à retoucher quoi que ce soit. Il convient de noter que le XGIMI Horizon Pro ne dispose pas de "Lens Shift" : il n’est pas possible de déplacer verticalement ou horizontalement l’image projetée sans déformation ou sans devoir déplacer l’appareil lui-même. Pour compenser une éventuelle inclinaison, il est possible de modifier le trapèze horizontal et vertical dans les réglages d’adaptation de l’image à la surface de projection, mais cela entraîne une légère perte de définition. Le réglage du trapèze peut être effectué manuellement avec la télécommande. Lors de ce processus, des points blancs sont affichés à l’écran, et le vidéoprojecteur ajuste le trapèze en fonction du résultat d’une photo capturée par la caméra en façade. De plus, le système peut également adapter / ajuster l’image en fonction des obstacles présents dans le champ de projection. Bien que cela implique une perte de définition native. En conclusion, nos tests ont révélé que ces réglages du trapèze ne sont pas suffisamment convaincants pour une utilisation plug-and-play. On se croirait dans un entre-deux, coincé entre le projecteur de salon qui reste figé et celui qu’on déplace de temps à autre lors d’une occasion spéciale mais qui demande à être configuré quelques instants avant d’en profiter.

Niveau de bruit

En termes de performances sonores, le XGIMI Horizon Pro fonctionne de manière silencieuse dans son mode par défaut. Cependant, en mode performance / dynamique, la latence est fortement réduite mais le vidéoprojecteur devient très bruyant, ce qui peut être gênant lors d’une séance de visionnage. Ce mode est fortement recommandé pour des sessions de jeux. La qualité de la colorimétrie est donc détériorée du fait d’un compromis, ce qui nous a semblé peu satisfaisant quand on sait que le vidéoprojecteur est supposé être proche de nous pour profiter pleinement des haut-parleurs intégrés. Dommage.

Point positif pour les haut-parleurs. Le XGIMI Horizon Pro peut facilement être appairé comme une enceinte connectée et convenir pour une soirée improvisée entre amis. Les contrôles du volume présent sur le dessus de l’appareil apportent un vrai plus.

Un vidéoprojecteur intéressant mais pas pour du gaming

En conclusion, le XGIMI Horizon Pro présente certaines caractéristiques attrayantes, telles que son concept tout-en-un, sa définition Ultra HD et sa mise au point automatique même si celle-ci n’est pas parfaite. Cependant, il présente également des points faibles importants, comme une colorimétrie qui peut vite paraître approximative, un gamma imprécis et un fonctionnement bruyant en mode performance avec une détérioration de la qualité d’image. Ces aspects négatifs limitent l’expérience globale offerte par le vidéoprojecteur. Malgré ses promesses, il semble que l’Horizon Pro ait encore des ajustements à faire pour atteindre pleinement son potentiel. Préférez pour une utilisation en soirée festive, en détente devant un film mais passez votre chemin pour des sessions de gaming intenses (sauf si vous aimez les point&click, du coup vous vous fichez de la latence).