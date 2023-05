Le WWF balise la route vers une interdiction mondiale des plastiques à usage unique

Le premier "identifie les produits plastiques les plus nocifs" en évaluant leur composition, leurs usages, leur cycle de vie et leur impact écologique. Il les classe ensuite par catégories, divisées au final en deux groupes : "ceux qui peuvent être réduits de manière significative ou éliminés à court terme (classe I)" et ceux qui, à défaut, "nécessitent des mesures de contrôle mondiales pour promouvoir le recyclage, la gestion et l'élimination responsables (classe II)".

La classe I comprend, outre ceux à interdire immédiatement, les bouteilles en plastique, l'essentiel des emballages de nourriture ou de conditionnements de produits d'hygiène ainsi que les fibres ou additifs plastiques des pneus, des vêtements et des cosmétiques, sources de microplastiques polluant l'eau et l'air.

Le second rapport liste ensuite "les mesures de contrôle spécifiques visant à réduire et à éliminer la production, la consommation et le commerce des plastiques de classe I, ainsi qu'à gérer et à faire circuler en toute sécurité les plastiques de classe II", en tenant compte des réalités socio-économiques et industrielles du monde.