Le WRC fête ses 50 ans : la voiture iconique, le meilleur pilote, l'avenir de la discipline

La voiture qui fait rêver ? "Je n’ai jamais essayé cette voiture, et c’est peut-être mieux quand on voit ce qu’on connait aujourd’hui, c’est l’Audi Quattro. C’est impressionnant, même quand on la voit encore maintenant."

Le meilleur pilote ? "Franchement, je ne veux pas juger ça, on n’en sait rien. Chacun a été le meilleur de sa période. Ce n’est pas forcément que le nombre de titres qui joue. Ca dépend des opportunités, de la longueur de la carrière, des constructeurs où on roulait. Tous les pilotes qui ont été champions l’ont mérité."

Le WRC dans dix ans ? "Où je le vois ? Beh… à la tv (sourire). Je ne pense pas que j’y serais encore. On voit que les disciplines avancent vers l’électrique. Ca ne me parait pas être spécialement l’idéal pour le WRC. Je pense que ça va beaucoup dépendre de l’évolution de la voiture de tous les jours. Si il n’y a plus que ça sur la route, il n’y aura pas le choix. Je me pose honnêtement la question, je ne connais pas la réponse."