Le "worry burn-out", un épuisement émotionnel qui s'étend au-delà de la sphère professionnelle.

Les causes sont, elles aussi, nombreuses et peuvent se manifester par un phénomène d’accumulation. On peut par exemple se sentir anxieux en lisant les actualités, ce qui peut se traduire par une attitude de rejet (arrêter de s’informer) ou au contraire tomber dans la surconsommation de médias. Le fait de ne plus suivre les actualités est devenu tellement courant qu’il a donné un nom à un autre phénomène spécifique : le "relief of missing out" (ROMO), le soulagement de rater un événement ou une information.

Mais le worry burn-out ne concerne pas seulement les événements mondiaux : il peut aussi se manifester dans notre vie personnelle, en particulier si l’on accumule les soucis, que ce soit à la maison, au sein de notre couple, de nos relations familiales et/ou au travail. Il s’avère d’autant plus difficile à maîtriser et à prévenir qu’il peut se manifester sans crier gare, y compris lors des moments de joie et de détente.