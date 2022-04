Le Wolfpack Quick-Step traine la patte : les 3 raisons d'un début de saison mitigé

Une victoire à Kuurne et quelques places d’honneur. C’est le maigre bilan de la formation Quick Step Alpha Vinyl sur les classiques flandriennes. Cette année, la "dream team" belge déçoit sur son terrain. En dehors du succès de Fabio Jakobsen lors du week-end d’ouverture, les hommes de Patrick Lefevere sont en retrait depuis le début de saison. Un constat particulièrement visible dans les principales épreuves flandriennes du calendrier. Du Nieuwsblad au Tour des Flandres. Une seule victoire. Pas d’autres podiums. Un rapide coup d’œil sur le classement du premier coureur de l’équipe à l’arrivée confirme cette tendance.

Het Nieuwsblad : Florian Sénéchal, 9ème

Kuurne – Bruxelles – Kuurne : Fabio Jakobsen, vainqueur

Grand Prix de l’E3 : Kasper Asgreen, 10ème

Gand – Wevelgem : Kasper Asgreen, 32ème

A Travers la Flandre : Jannik Steimle, 14ème

Tour des Flandres : Kasper Asgreen, 23ème

Cela dit, l’ensemble des résultats n’est pas si mauvais. Loin de là. La formation Quick Step compte déjà 17 victoires en 2022. 6 succès rien que pour son sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen. A titre de comparaison, à pareille époque, l’équipe belge avait moins gagné en 2021. 14 victoires pour 17 cette année. La différence ? Le Wolfpack avait conquis l’an dernier des victoires plus retentissantes. Le Nieuwsblad grâce à Davide Ballerini, Bruges – La Panne avec Sam Bennett et Kasper Asgreen avait réalisé le doublé E3 – Tour des Flandres.

Cette année, les loups trainent la patte sur les pavés. La meute a pris froid. Grippe, blessure et cas de covid. Un cocktail qui a impacté le collectif de Patrick Lefevere. Plusieurs facteurs expliquent le manque de résultats probants pendant la campagne flandrienne.

"Il y a un goût de trop peu", avance dans un premier temps Gérard Bulens, consultant RTBF. "Quand on regarde les chiffres des dernières années, ils ont toujours gagné. Ils ont toujours été présent. Cette année encore, ils ont connu du succès à l’étranger, mais pour cette équipe, les courses flamandes sont très importantes. Et à l’heure actuelle, on vit quand même une année très particulière après 2 ans de covid. On n’a jamais eu autant de coureurs malades, d’équipes incomplètes ou même des équipes qui ne participent pas à une épreuve à cause du covid ou à cause de la grippe".

C’est la mésaventure vécue notamment par la formation Israel – Premier Tech lors du dernier Tour des Flandres. L’équipe de Sep Vanmarcke n’a pas pris le départ du Ronde à cause d’une pluie de forfaits. Pas assez de coureurs compétitifs disponibles pour s’aligner sur la course. L’équipe Quick Step a aussi dû se passer de plusieurs cadres de son noyau sur les courses flandriennes.