Dans le PODCAST "Déclic – Le Tournant", nous revenons cette semaine sur un mot qui s’invite de plus en plus dans les campagnes électorales : le "wokisme". Pour certains, en particulier du côté de la droite conservatrice ou de l’extrême droite, il constituerait un péril majeur déstabilisateur pour nos sociétés. Pour d’autres, le "wokisme" n’existe pas et est juste un terme fourre-tout et dénigrant mobilisé par ceux qui ne veulent pas voir la société changer vers plus de justice sociale et moins d’inégalités systémiques.

Fantasme ou réalité

Alors, fantasme ou réalité le "wokisme" ? Pour la philosophe Nathalie Grandjean, chercheuse FNRS à l’Université Saint-Louis : "Le wokisme, en tant que tel, ça n’existe pas. Il y a évidemment un ensemble de luttes, un ensemble de champs de recherche académique qui s’intéressent au décolonialisme, à l’antiracisme, au féminisme, aux luttes LGBT, au genre, etc. Mais le "wokisme" en tant que tel… comme ça, tel que défini par ses détracteurs n’existe pas."

Pour elle, ce qui existe par contre c’est la polémique : "une polémique qui est née aux États-Unis et qui s’exporte en Europe. Et peut-être qu’on pourrait dire que le " wokisme ", c’est ce phénomène de débat, de controverse ou d’objet politique radicalisé et radicalisant, dans lequel un ensemble de citoyens et citoyennes commencent à se disputer ". Pour Nathalie Grandjean il y a dans le match politique très clivé autour du "wokisme" une forme de "panique morale" utilisée et exacerbée par les conservateurs. Une panique morale devant une série de changements à l’œuvre ou en germe dans la société.

Le professeur en Philosophie politique de l’ULB, Vincent de Coorebyter, lui constate aussi qu’il y a, au travers de l’utilisation du terme "wokisme", par ses adversaires (en particulier à l’extrême droite et dans la droite conservatrice), une caricature manifeste de toute une série de luttes et de recherches actuelles. Néanmoins, pour lui, existe quand même une "sensibilité woke" avec une série de traits communs : "il y a l’idée qu’il faut déconstruire le système social parce que ce système social apparaît comme un empilement de constructions arbitraires, dominatrices et discriminantes. Sous l’angle des identités : il y a tout un travail sur les langages, les représentations, les comportements… c’est moins la question de l’égalité des droits qui est ici en jeu mais plutôt tout ce qui relève des pratiques de domination, y compris inconscientes ou implicites".

L’objectivité : un mythe ?

Et le philosophe de l’ULB pointe encore un troisième geste : "dans la littérature scientifique d’inspiration "woke", il y a une remise en question du fonctionnement des sciences établies, considérées (y compris la biologie et même les mathématiques) comme des sciences qui ont été socialement construites par des dominants avec des effets d’écrasement, d’oppression ou de discrimination. On peut penser par exemple à la dimension très raciste de la biologie au XIXᵉ, encore une partie du XXᵉ siècle. Et donc, en réaction, il y a un refus de ce qu’on appelle la neutralité axiologique. L’objectivité serait un mythe qui lui-même sert les dominants".

C’est pourquoi, Vincent de Coorebyter a tendance à considérer qu’il y a bien une forme d’existence, d’un esprit, d’un ensemble de pratiques "woke". "Ce qui n’empêche pas, dit-il, des tensions internes et qui ne signifie pas que tout le monde aurait, dans cette mouvance, un programme partagé de transformation construite et complète de l’ensemble de la société"… ce qui est pourtant souvent fantasmé et dénoncé par les adversaires du "wokisme".

