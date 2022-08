Le White Album des Beatles : malgré les tensions dans le groupe, pourquoi est-il devenu si mythique ?

Alors que contient de si particulier l’album blanc des Beatles par rapport à ses prédécesseurs ?

Plusieurs singularités le distinguent de l’œuvre musicale de l’époque. Il y a d’abord l’audace d’un incroyable éclectisme. Enregistré aux forceps, accouché dans la douleur et les tensions, entre mai et juin 1968, principalement dans les studios d’Abbey Road, ce disque est d’une richesse folle, sorte de catalogue de la maestria Beatles, et testament avant l’heure.

"C’est extrêmement courageux. C’est le moment du psychédélisme : tout le monde se met à ce genre. Eux ont fait l’album définitif du genre avec Sgt Pepper, et ils arrivent donc avec quelque chose de moins écrasant dans son expression. Ils reviennent plutôt à l’humain. […] On se sent plus proche des musiciens. On sent les aspérités, les défauts. Tout cela transparaît très fort dans les chansons" analyse Bernard Dobbeleer. L’exemple de cette pureté et de cette douceur se marque par exemple dans Julia, dédié à la mère de John Lennon, et Dear Prudence.