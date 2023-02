Le whisky, un art séculaire, une dégustation spectaculaire !

Le whisky, une trilogie d’ingrédients : la céréale, l’eau et les levures (industrielles ou indigènes) "Auxquelles nous devons rajouter les alambics permettant la distillation", précise Alexandre Vingtier.

Des céréales mais lesquelles ? "Originellement les producteurs utilisaient de l’orge malté (ndlr : que l’on fait germer), du blé, du maïs, du seigle ou de l’avoine. Aujourd’hui précise l’expert, on explore d’autres céréales comme le triticale (la céréale agro-écologique du moment), le sorgho, le millet et parfois même du riz !"

Et ensuite ? "Le whisky est constitué d’orge malté qu’on va ensuite faire fermenter dans de l’eau à l’aide de levures. De cette "bière" qui en résulte, suit la distillation qui va libérer l’amidon et transformer les sucres en alcool." Etape suivante, le passage dans les alambics permettant la distillation. "Les premiers utilisés en Ecosse et en Irlande à partir du 14e siècle", explique Fabien Humbert, "étaient des alambics à repasse (les pot still), c’est-à-dire qu’on fait bouillir deux fois le moult pour obtenir le spiritueux. Ensuite les alambics à colonne et à une seule passe (technique plus rapide, moins onéreuse et permettant de distiller en gros volumes) vont se développer permettant aux productions industrielles de prendre leur essor." Aujourd’hui, les singles malt (avec un seul malt) les plus qualitatifs sont faits avec des alambics à repasse alors que pour les blends (les assemblages), sont faits en colonne la plupart du temps.

Au sortir de l’alambic on obtient un liquide transparent dont les degrés d’alcool flirtent autour des 70/75° ou plus légers pour les industriels. Ces taux vont diminuer avec une mise en fût et le vieillissement (de 3 ans min en Europe). Des fûts de chêne souvent, neufs ou pas, ou ayant accueilli du sherry, du porto… Filtrage, mise en bouteille ensuite et du temps… parfois très long pour les grands whiskys.