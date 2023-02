Le West-Eastern Divan Orchestra, l’art au service de la paix

En novembre 2022, nous vous proposions un catalogue Auvio dédié à Daniel Barenboim à l’occasion de ses 80 ans. Parmi sept prestigieux concerts, celui du West-Eastern Divan Orchestra qui se produisait au Victoria Hall de Genève en 2004.

Le West-Eastern Divan Orchestra naît d’une rencontre entre le chef d’orchestre et pianiste Daniel Barenboïm et l’auteur et philosophe Edward Saïd (1935-2003). Tous deux artistes, l’un brillant par sa musique, l’autre par ses mots, leur liaison artistique a donné naissance en 1999 au West-Eastern Divan Orchestra.

Cet ensemble — qui doit son nom au recueil de poèmes de Goethe West-Östlicher Divan paru en 1835, dont le terme "divan" signifierait "poésie" — réunit des musiciens d’Israël, de Syrie, du Liban, d’Egypte, de Jordanie et des Etats Palestiniens. Leurs concerts sont des moments uniques autour du dialogue et de la paix.

De cette aventure naîtra également l’Académie Barenboim-Saïd, une école située à Berlin inaugurée en 2016 permettant l’accueil de près d’une centaine de musiciens issus des pays du Moyen-Orient ainsi que de l’Afrique du Nord.

En 2004, le West-Eastern Diva Orchestra était dirigé par Daniel Barenboïm au Victoria Hall de Genève.

Au programme, le Concerto pour piano n°3 opus 37 de Beethoven, la Valse triste de Jean Sibelius, ou encore l'Ouverture de La Forza des destino de Giuseppe Verdi. L'orchestre interprète également la Symphonie n°5 en mi mineur opus 64 de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893). A l'époque, Tchaïkovski avait perdu le goût d'écrire et avec cela, sa confiance en lui. Composée en 1888, la symphonie est en quatre mouvements — tous connectés par un leitmotiv tragique et puissant de quatre notes — et le compositeur la décrit comme une "soumission totale devant le destin".