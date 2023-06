Depuis 1969, ils sont à la tête d’un ensemble rock/soul/blues, Delaney, Bonnie and Friends, dont le line-up laisse pantois, car au sein des "friends", se sont croisés : Duane Allman, Gregg Allman, Eric Clapton, George Harrison, Leon Russell, Bobby Whitlock, Dave Mason, Steve Howe, Rita Coolidge et King Curtis…

Delaney Bramlett, originaire du Mississippi, ami de Leon Russell et J.J. Cale ; musicien surdoué qui va jouer avec les plus grand dès son arrivée à Los Angeles et Bonnie Lynn O’Farrell (puis Bonnie Bramlett), qui dès l’adolescence va accompagner Albert King et la revue Ike and Tina Turner, devenant la première Ikette blanche…

Le couple signe chez Stax, Elektra, Atlantic et monte le band Delaney, Bonnie And Friends, un groupe au line-up en perpétuel mouvement.