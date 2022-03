Le WEP organise une séance d’information en ligne pour l’accueil des étudiants étrangers

WEP signifie World Education Programme, il existe depuis 1988 et permet aux jeunes belges de partir étudier à l’étranger. C’est aussi un programme d’accueil d’étudiants étrangers en Belgique qui désirent apprendre notre langue et notre culture.

Pour que ce programme existe, l’organisation a, bien sûr, besoin de familles d’accueil.

Une information en ligne

Pour faire connaître son fonctionnement le WEP innove avec une information en ligne qui a lieu le 15 mars de 19 heures à 21 heures et il faut s’inscrire via le site WEP. be

Céline Thiry (coordinatrice) "Nous constatons que les réseaux sociaux fonctionnent très bien et nous avons pris cette décision de créer un programme en ligne, non seulement au niveau de la Province du Luxembourg, mais aussi au sein de toute la Wallonie parce que nous cherchons des familles d’accueil"