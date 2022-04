Le Welcome spring festival fait son retour à Louvain-la-Neuve

Deux ans sans festival ... Dur, dur dans une ville universitaire de rater les occasions de faire la fête. Or, le Covid a eu raisons de plusieurs d'entre elles : les 24 heures vélo et le Welcome Spring Festival ont été successivement annulés en raison de la pandémie.

Pour cette 30è édition, les organisateurs et le public étaient donc sur des charbons ardents : une dernière occasion de se réunir avant le blocus pour découvrir de jeunes talents de la scène belge et internationale.

Relié historiquement à la fête de la musique, même s'il se déroule plus tôt en raison des examens, cet événement mobilise aujourd'hui une centaine de jeunes pour l'organisation. Joséphine Schweinberger fait partie du staff : " On est impatients de voir les gens heureux, danser , faire la fête et retrouver de la joie après le Covid. Le soleil est de la partie et on est très optimistes à l'idée de réaliser un festival de folie! "