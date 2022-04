Le Welcome Spring Festival - 30ème édition, le 20 avril à Louvain-la-Neuve

En collaboration avec de nombreux Kots-à-projets, plusieurs " villages " sont installés dès l’après-midi.

Ceux-ci sont dédiés à différentes tranches d’âge (enfants, ados, habitants). Nombreux jeux et animations pour les petits comme le maquillage, l’apprentissage d’activités manuelles ou encore des bricolages, sont gérés par les différents Kots-à-Projets installés sur la place Montesquieu.

Juste à côté de celui-ci, sur la Grand-Place, s’y trouvent donc le village des ados et le village des habitants, qui offrent la possibilité de se divertir en jouant à la pétanque ou encore profiter des rampes de skate-board.

Enfin la place Cardinal Mercier met à l’honneur le sport ! Des matchs de volley sont organisés pour les plus sportifs d’entre nous, tout en profitant de l’arrivée du printemps.

Le festival accueil entre autres des bars à vin et à bière spéciale, invitant les amateurs et les plus curieux à se plonger dans la dégustation de mille et une saveurs.