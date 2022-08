Le week-end sera sec et très chaud

Demain, la journée sera une fois encore très lumineuse, avec beaucoup de soleil sur toutes les régions. L’ensoleillement restera continu : ciel bleu azur du matin au soir.

Petites fraîcheurs le matin, principalement dans les vallons de l’est, sinon, les valeurs seront encore chaudes dès le matin : de 16 degrés à Virton à 19 degrés au Littoral à 8 heures le matin. Le mercure montera très vite : 24 à 27 degrés à 11 heures, et jusqu’à 32 degrés au plus chaud de la journée. Une petite brise soufflera en bord de mer, se renforçant au fil des heures.

Attention aux grandes marées. La marée sera haute vers 16 heures, exactement au moment où la fréquentation est élevée. L’affluence et le vent soufflant un peu plus fort, la mer est dangereuse. Prudence si vous vous rendez au Littoral.

Le pic de chaleur est attendu pour dimanche avec des pointes de 34 degrés. Cette journée coïncide également avec l’arrivée de quelques voiles nuageux d’altitude par la frontière française, mais l’impression sera encore très lumineuse.

Les orages arrivent dans la nuit de dimanche à lundi et le temps sera nettement plus instable lundi : la masse d’air change, nous apportant un peu de fraîcheur océanique, il fera un peu moins chaud mais le temps sera lourd et orageux.

Bon week-end !