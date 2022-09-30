Вихідні для клієнта | Le week-end du client

Цієї суботи та неділі майже 14 000 компаній беруть участь у шостому випуску "вихідних клієнтів" по ​​всій Бельгії. Протягом двох днів пануватиме святкова атмосфера, а клієнтів вшановуватимуть і дякуватимуть за лояльність маленькими подарунками. Також всюди в містах, селах і районах будуть організовані анімації. Місто Вавр в основному буде виділено у Валлонії, тоді як це стосується Хасселта у Фландрії.

Крім уваги в кожному магазині буде організований великий конкурс на основі унікальних кодів листівок, отриманих під час покупок. Це дозволить вам виграти різні призи, такі як подарунковий сертифікат на подорож, політ на повітряній кулі, печиво марки Destrooper або підписку на франкомовну газету L'Avenir. Після ковіду та війни в Україні трейдери сподіваються на ковток свіжого повітря.

Дякувати клієнтам буде особливо тепло.