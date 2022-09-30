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Ukraine - Україна

Вихідні для клієнта | Le week-end du client

il y a 35 minutesTemps de lecture1 min
Par Belga

Цієї суботи та неділі майже 14 000 компаній беруть участь у шостому випуску "вихідних клієнтів" по ​​всій Бельгії. Протягом двох днів пануватиме святкова атмосфера, а клієнтів вшановуватимуть і дякуватимуть за лояльність маленькими подарунками. Також всюди в містах, селах і районах будуть організовані анімації. Місто Вавр в основному буде виділено у Валлонії, тоді як це стосується Хасселта у Фландрії.

Крім уваги в кожному магазині буде організований великий конкурс на основі унікальних кодів листівок, отриманих під час покупок. Це дозволить вам виграти різні призи, такі як подарунковий сертифікат на подорож, політ на повітряній кулі, печиво марки Destrooper або підписку на франкомовну газету L'Avenir. Після ковіду та війни в Україні трейдери сподіваються на ковток свіжого повітря. 

Дякувати клієнтам буде особливо тепло.

 

Le week-end du client

Ces samedi et dimanche, près de 14.000 commerces participent à la sixième édition du "week-end du client" partout en Belgique. Durant deux jours, l'ambiance se voudra festive et les clients seront mis à l'honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux. Des animations seront également organisées partout dans les villes, villages et quartiers. La ville de Wavre sera principalement mise en avant en Wallonie, tandis que ce sera le cas de Hasselt en Flandre.

Outre les attentions dans chaque commerce, un grand concours sera organisé sur base des flyers à code unique reçus lors d'achats. Il permettra de remporter différents prix comme un chèque-cadeau voyage, un vol en montgolfière, des biscuits de la marque Destrooper ou encore un abonnement au journal francophone L'Avenir. Après le covid et la crise de la guerre en Ukraine,  les commerçants espèrent une bouffée d'oxygène est d'espoir.  Le 'merci' aux clients sera particulièrement chaleureux.

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