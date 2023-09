Le week-end de la céramique et du verre se déroulera à Enghien le 23 et 24 septembre

Parmi plus de 70 exposants, les visiteurs auront l’occasion de contempler et d’acheter des pièces utilitaires et décoratives à des artisans venus de Belgique, de France et de Hollande. Une exposition collective permettra au public de voter et de gagner l’œuvre la plus populaire.

Chaque année, l’évènement met à l’honneur un ou une artiste, en alternant un céramiste avec un artiste qui travaille le verre. Cette année, c’est au tour de la céramique avec une démonstration d’une technique ancestrale surprenante : le montage de jarre à la corde par Bernard Burghraeve.