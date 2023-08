Le "wedding cake smash" : une tradition qui fait polémique sur les réseaux sociaux.

Se jeter du gâteau au visage le jour de son mariage est une tradition vieille comme le monde, que certains mariés n'hésitent pas à mettre en pratique et à partager sur les réseaux sociaux. Une "farce" qui fait couler beaucoup d'encre car si elle en amuse certains, d'autres peuvent se sentir bafoués voire humiliés. Ce que l'on appelle le "wedding cake smash" est passé en quelques années de coutume incontournable à... motif de divorce.

Sur de nombreuses vidéos postées sur TikTok, on voit de plus en plus de mariés (notamment des femmes) recevoir en plein visage leur wedding cake en pleine cérémonie. Appelée "wedding cake smash", cette tradition loufoque est vue comme un moyen d’amuser la galerie pendant le mariage. Et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux, donnant lieu à des compilations des "cake smash" les plus impressionnants. A l’heure actuelle, le hashtag "wedding cake smash" totalise plus de 600 millions de vues.