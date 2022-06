Le Web5 : une manière de rendre leurs données aux internautes ?

Cofondateur de Twitter et aujourd'hui à la tête de Block, une entreprise spécialisée dans le paiement mobile et électronique, Jack Dorsey est aussi un grand évangéliste du bitcoin et des cryptomonnaies en général. Il est à l'origine de ce terme de Web5, parfaite addition du Web2 dit "social" d'aujourd'hui et du Web3, déjà fantasmé par beaucoup.

Cette nouvelle évolution du Web serait, selon lui, faite de protocoles et d'applications complètement décentralisés au sein desquels les utilisateurs de contenus et de services seraient définitivement propriétaires de leur identité et de l'ensemble de leurs données.

Il faudra pour cela "récupérer" le contrôle des données qui appartiennent aujourd'hui à de grands groupes.

C'est d'ailleurs la critique émise par Jack Dorsey à propos du Web3. "Personne ne possède le Web3. Ce sont les sociétés de capital-risque et les partenariats limités qui en sont les propriétaires. [Le Web3] n'échappera jamais à leurs incitations. C'est finalement une entité centralisée avec un label différent. Sachez dans quoi vous vous engagez...", avait-il twitté en décembre dernier.