Le Water Concerto de Tan Dun, quand l’eau devient instrument de musique

Depuis plusieurs jours, une interprétation d’un concerto pour le moins particulier fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit une percussionniste accompagner un orchestre symphonique et interpréter un solo de percussions aquatiques. Pour cette performance, ce ne sont pas les tambours, grosses caisses et autres percussions classiques qui sont utilisées mais bien des bassines remplies d’eau.

Dans l’histoire de la musique, il existe des œuvres pour des instruments pour le moins insolites. Si nous connaissons le célèbre Typewriter, œuvre pour machine à écrire et orchestre composée par Leroy Anderson en 1950 ou encore le poème symphonique de Ligeti nécessitant 100 métronomes, le Water concerto du compositeur sino-américain Tan Dun est beaucoup moins connu.

Composée en 1998 par le compositeur chinois Tan Dun, la partition prévoit l’utilisation de deux vasques remplies d’eau. Le percussionniste frappe l’eau avec ses mains, des verres, et utilise également toutes sortes d’accessoires comme des gongs, un tamis, ou encore des agogos qu’il plonge dans les vasques. Ainsi, les vibrations, clapotis et autres éclaboussures accompagnent l’orchestre pour une performance unique qui s’inspire de la nature.

Très attaché aux thèmes et aux sons liés au monde naturel et à l’environnement de sa patrie, le compositeur Tan Dun intègre souvent les éléments dans ses partitions.

L’interprétation de ce concerto engage une véritable scénographie et le public présent dans la salle assiste à un véritable spectacle – et attention pour les spectateurs du premier rang, qui ne sont pas à l’abri de recevoir quelques éclaboussures. Et c’est justement l’une de ces performances, donnée en 2019 par le Malta Philharmonic Orchestra et la percussionniste Beibei Wang qui fait en ce moment le buzz sur les réseaux sociaux.