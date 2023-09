Le Washington Post indique que l’assassinat d’un dirigeant sikh au Canada était une opération plus importante que rapporté

L’assassinat du leader sikh séparatiste Hardeep Singh Nijjar en juin au Canada a impliqué au moins six hommes et deux véhicules, conclut lundi le Washington Post sur la base de vidéos de sécurité et de déclarations de témoins. Selon le journal américain, ces résultats indiquent une opération plus importante et mieux organisée que ce que les autorités canadiennes avaient indiqué précédemment. Celles-ci ne mentionnaient que deux hommes masqués qui avaient tiré sur la victime.