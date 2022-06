Le Warrior Yoga, une discipline pour se surpasser

À l'occasion journée internationale du yoga, qui a lieu ce mardi 21 juin, focus sur le "Warrior Yoga". Créée en 2018 à Los Angeles, cette variante très sportive du yoga permet de "sortir de sa zone de confort", comme nous l'explique Alison Cossenet qui enseigne cette discipline à Paris.

"Le warrior yoga est un mélange de tous les types de yoga qui existent", résume Alison Cossenet, professeur de Warrior Yoga pour Yoga Room Paris. Mise au point par Aria Crescendo en 2018, cette méthode reprend les postures classiques du yoga, comme les inversions ou la salutation au soleil, mais les enchaine de manière très dynamique. "C'est impressionnant physiquement", annonce la professeure. C'est un yoga actif, avec une base de cardio.

La pratique comprend des positons culte du yoga telles que le "chien tête en bas". Très présent à l'échauffement, elle renforce les bras, les poignets, les épaules et le bas du dos. Les pompes chaturanga, ainsi que les postures de guerriers, permettent de travailler l'ensemble du corps. "On dépasse rapidement ses limites et on s'étonne d'aller aussi loin aussi rapidement. À la fin de la séance, on se sent plus fort", explique Alison Cossenet.