Le "walloumi", une découverte à la fête du fromage au château de Harzé

Comme chaque année à la mi-août, le château de Harzé, aux portes des ardennes liégeoises, héberge la fête du fromage; et comme chaque année, c'est l'occasion de découvrir le savoir-faire des producteurs locaux, qui débordent d'ingéniosité et d'enthousiame. C'est le cas de Wavier France, un éleveur de Sprimont. A la tête de ses vingt-deux vaches et de ses huit chèvres, il transforme son lait en yaourt, en maquée, en beurre, comme beaucoup d'autres. Mais il produit également un "walloumi", une version wallonne et bovine du célèbre halloumi cypriote, qui se grille ou se poêle sans se laisser aller; ça n'a pas été facile à mettre au point, il a fallu de multiples essais et échecs, mais à présent, c'est un succès: "ça se vend plutôt bien" confie-t-il, "au début les gens se sont montrés méfiants, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'un fromage qui ne fond pas à la chaleur, mais le bouche-à-oreille fonctionne..."