Le Wallon consomme toujours beaucoup de fromage, 14 kilos par an, mais ignore souvent son origine.

Le général de Gaulle avait un jour déclaré : comment voulez-vous diriger un pays qui compte plus de 300 fromages ; et bien, aujourd’hui la Wallonie en compte le double ! Jacques Lilien, directeur du GREOVA, s’amuse à rappeler cette comparaison : " en Wallonie, on produit entre 650 et 700 fromages différents ; je pense que les Belges sont de grands amateurs de fromage ; d’après certaines statistiques de l’APAQ-W, on tournerait autour d’une consommation de 14 kilos de fromage par an et par personne !"