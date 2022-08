Le wakeboard câble, une discipline extrêmement rafraîchissante

Que vous soyez plutôt du genre téméraire ou simplement curieux de découvrir une nouvelle discipline fun et rafraichissante pour cette fin d’été, le wakeboard câble est sans doute fait pour vous.

En Belgique, ce sport relativement nouveau, qui se décline différemment depuis une petite dizaine d’années, connait en tout cas un engouement réel qui se matérialise concrètement par l’augmentation du nombre de sites (7 en Belgique, pour un seul il y a dix ans !), de pratiquants réguliers ou occasionnels mais aussi par le niveau général des compétitions en Belgique ou des compétiteurs belges sur la scène internationale.

Récemment, nous nous sommes rendus du côté du Spin Cablepark aux Lacs de l’Eau d’Heure pour y découvrir la discipline dans le cadre enchanteur d’un immense centre récréatif multifonctionnel et écologique où l’on peut s’adonner à la pratique du wakeboard câble, bien sûr, mais aussi à celle du triathlon, du beach-volley, du stand-up paddle et, depuis peu, du skate-board. Mais concrètement, cela consiste en quoi, le wakeboard câble ? Nous avons pris nos renseignements auprès de Quentin Delefortrie, qui fut en son temps champion d’Europe et du monde des moins de 19 ans puis professionnel durant six ans en wakeboard ‘traditionnel’.

Aujourd’hui, après avois mis ses ambitions sportives entre parenthèses afin de se consacrer à son assistanat et ensuite fonder une famille, il reprend énormément de plaisir au câble, où il dispense parallèlement et bénévolement ses bons conseils aux jeunes de la région, dont ses deux enfants. Le tout avec professionnalisme mais décontraction comme on a pu s’en rendre compte auprès des jeunes en question qui avaient tous une banane pas croyable au sortir du plan d’eau.

" A la différence du wakeboard traditionnel (ou bateau), le wakeboard câble se pratique sur des plans d’eaux fermés comme ici, explique-t-il. Il est moins traumatisant pour les organismes parce qu’il y a moins de chocs. Il est plus varié, aussi. Grâce aux obstacles qui sont disséminés sur le parcours du câble (NDLR : qui qui sont régulièrement changés pour varier les plaisirs et les difficultés), il y a tellement de possibilités de faire des figures. Le vrai plaisir, pour les débutants comme pour les wakeboarders plus aguerris, c’est de tenter quelque chose de nouveau et de le réussir. Depuis quelques mois, on a mis sur pied une structure bénévole pour encadre les jeunes avec Wim Kooij et Thibaut Cenci (coachs air trick et shred), Aurélien Dolhet (coach shred) et moi, qui suis le coordinateur et m’occupe du kicker). En accord avec leurs parents, on a créé une sorte de charte, de contrat à respecter pour pouvoir continuer à bénéficier de nos conseils. "

Si les jeunes passionnés progressent rapidement grâce notamment à une saine émulation qui existe au sein du groupe, peu importe l’âge de ses membres, le Spin Cablepark reste également accessible aux touristes d’un jour soucieux de découvrir la discipline sans avoir peur de se mouiller… dans tous les sens du terme.

En plus du grand câble, qui mesure 620 mètres de long et dont la vitesse habituelle de rotation de 31 kilomètres par heure peut être réduite à 28 km/h pour faciliter un apprentissage en douceur, un petit câble, davantage adapté aux débutants, y est également accessible pour jeter les toutes premières bases d’un apprentissage tout en douceur.

Fort fréquenté durant l’été, les câbles restent accessibles en septembre et octobre jusqu’au coucher de soleil. Ils restent également ouverts puis plus tard durant l’année, jusqu’à la mi-décembre, en fonction de la météo. Les horaires, forcément plus restreints à cette période, sont consultables sur le site du Spin.

Pour plus d’informations :

The Spin

Lac de Féronval

Rue Crossart 61

6440 Froidchapelle (Boussu-lez-Walcourt)

Site Web : https://thespin.be/

Téléphone : 071/31.39.82