Le vromage : un fromage végétal est-il encore du fromage ?

Le fromage végétal se fait une place de plus en plus importante dans nos rayons. Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous explique ce qui le rapproche et le différencie de l’original.

Le vromage (pour fromage végétal) ou fauxmage (pour faux fromage) se présente comme une alternative aux fromages traditionnels dont ils imitent la texture soyeuse et laiteuse, et sont fabriqués à base de noix, de graines ou de soja.

Il en existe une gamme de plus en plus variée, qui offre une solution de rechange aux personnes intolérantes aux produits laitiers, et à celles qui par choix souhaitent éviter de consommer des produits issus d’un animal.