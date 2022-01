Le vrai visage de Romy Schneider

Romy Schneider, de cette jeune comédienne Sissi d’à peine 16 ans jusqu’à la parfaite incarnation de la femme française libre et indépendante, reste l’une des actrices les plus audacieuses de son époque. Ce documentaire revient sur cette nuit du 12 décembre 1976 à Cologne et en fait une base solide pour nous dresser un portrait inédit de l’actrice. Romy Schneider a 38 ans, elle est au sommet de sa gloire et ne donne plus aucune interview. Mais ce soir-là, elle va laisser Alice Schwarzer, féministe militante allemande, pénétrer dans son intimité. L’actrice est révoltée et veut que ce soit la journaliste qui révèle au monde qui elle est, dans le premier numéro de son magazine féministe Emma. "Je veux qu’on fasse la plus belle chose mais je veux aussi que ça choque tout le monde", dit Romy à Alice ! Alors elle va retracer le fil de sa vie, mais il ne s’agit pas tant pour Romy de parler de ses rôles au cinéma que de se livrer à des confessions. Des confessions franches sur ses relations avec les hommes, ses déboires, sa peur de vieillir. Et des confessions parfois douloureuses, elle demandera d’ailleurs à Alice Schwarzer d’interrompre l’enregistrement à plusieurs reprises, notamment pour évoquer Magda, sa mère, comédienne sous le IIIe Reich. Une mère qui était proche des nazis et dont elle affirme qu’elle a eu une liaison avec Hitler. Un passé qui l’embarrasse et qu’elle n’accepte pas. Et puis ce moment déchirant lorsqu’on comprend aussi que son beau-père a voulu abuser d’elle tout en lui volant ses importants cachets pour Sissi face à une mère qui ne l’a pas protégée. Une violence sexuelle qu'on ne nommait pas encore et qui ne laisse à l'actrice, des années plus tard, que du dégoût.