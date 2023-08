Le vrai titre en français et les premières images du nouveau Miyazaki dévoilés

Sorti le 14 juillet au Japon sans aucune image promotionnelle, le nouveau (et sans doute dernier) film du réalisateur japonais connaît un succès sans précédent alors que la sortie en salles chez nous se fait attendre. Mais on connaît désormais le titre officiel en français et des visuels du film viennent d'être publiés, provenant d'un livret promotionnel distribué au Japon, alors qu'Hayao Miyazaki voulait s'en tenir à l'affiche du film comme seule promo.

Le titre en japonais, "Kimitachi wa dō ikiru ka", donnait lieu à plusieurs traductions possibles, dont la plus probable "Comment vivez-vous ?", mais c’est finalement "Le garçon et le héron", traduction du titre anglais "The boy and the heron", qui a été choisi comme titre pour sa version française. L’info est arrivée par le site Allociné qui a mis à jour la fiche du film avec ce titre.

Lorsqu’on se penche sur les titres des précédents films du studio Ghibli, les titres anglais ne se traduisaient pas forcément littéralement en français : "Spirited Away" a donné "Le Voyage de Chihiro" ou "Kiki’s Delivery Service" a été traduit par "Kiki la petite sorcière".