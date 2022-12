"Le Voyageur et son ombre" : Les collections du BAM vues par l’artiste Xavier Noiret-Thomé

En parallèle de l’exposition "Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes", le BAM a invité l’artiste français Xavier Noiret-Thomé à investir ses salles. Cette fois, et pour la première fois au BAM, le professeur et coordinateur du Master-Peinture de La Cambre a troqué sa blouse de peintre pour un costume de commissaire. Avec “Le Voyageur et son ombre” il pose son regard sur les précieuses collections de Thomas Neirynck et des époux Duvivier en dépôt au BAM.

Le commissaire-artiste s’est d’abord penché sur les œuvres déjà présentes au musée, il a sélectionné celles qui l’ont touché. Parmi les tableaux figurent de l’art européen de la seconde moitié du 20e siècle composé par des artistes emblématiques comme Fautrier, Fontana, Alechinsky, Asger Jorn ou Peter Saul. À ces œuvres, il fait dialoguer les siennes, et s’inspire de la philosophie de Nietzche dont il puise le titre de l’exposition.

De cette composition se construit un parcours qui retrace le chemin de la vie, débutant avec l’œuvre le “Magma originel” et se terminant avec “Hadès et Thanatos”, figures mythiques de la mort. Du commencement à l’ultime fin, le trajet emmène le visiteur dans un voyage initiatique en cinq étapes directement inspirées de la mythologie grecque. Les murs du BAM ont été recouverts d’argenté - couleur omniprésente dans le travail de l’artiste – créant ainsi une unité forte dans l’ensemble de l’exposition.

Informations pratiques

Jusqu’au 8 janvier

BAM – Beaux-Arts Mons

Rue Neuve 8, 7000 Mons