Le voyage en train, un thème porteur pour les guides touristiques.

"Je veux voyager mais je ne veux pas prendre l’avion, donc c’est le train. Du coup, je ne peux pas aller partout !" A quelques exceptions près, les guides de tourisme ferroviaire se limitent donc à l’Europe et proposent de combiner le train avec des excursions à vélo ou un peu de marche.

"C’est plus qu’une mode, c’est une redécouverte d’un moyen de transport due au fait que beaucoup de gens sont de plus en plus sensibles à leur bilan carbone", confirme Cécile Pétiau, directrice éditoriale d’Hachette Tourisme. "J’ai vu le changement dans mon activité après la crise du Covid" avec "un vrai essor à partir de 2021", raconte-t-elle. Et de promettre de nouvelles parutions, après deux premiers tomes sur l’Italie et l’Europe du Nord en train.

Même discours chez Michelin, où l'"on réfléchit à d’autres titres" après deux ouvrages sur la France et l’Occitanie en TER. "On renforce aussi progressivement la place du train dans les Guides verts", souligne Philippe Orain, le directeur des guides de voyage à l’effigie de "Bibendum".