"Le Voyage de Talia" de Christophe Rolin, voyage initiatique à travers le Sénégal

Ce mardi 16 mai, le 76e Festival de Cannes s’est ouvert avec la diffusion du film "Jeanne du Barry". Un film à voir dès aujourd’hui afin de profiter nous aussi, à 1200 kilomètres de là, de cette ambiance cannoise.

Jeanne Vaubernier est une fille du peuple, pauvre et sans avenir. Quoique. Usant de sa beauté et de son intelligence, elle va s’élever dans la société, rencontrer des personnes influentes et finir dans le lit de Louis XV. En devenant la courtisane préférée du roi, Jeanne va surtout révolutionner Versailles. Mais à quel prix ? Les médisances à son propos sont légion, les complots aussi…

Inspirée par une histoire vraie, celle de Jeanne du Barry, la réalisatrice Maïwenn nous plonge au cœur de la cour du roi Louis XV… pour un film d’époque qui parle assez bien du monde d’aujourd’hui, de la place de la femme et de leurs sacrifices à réaliser pour s’imposer dans un monde d’hommes qui les utilisent pour leur seul plaisir. Dans les différents tableaux qu’elle propose, il y a un certain classicisme mais beaucoup de beauté (le fait d’avoir véritablement tourné à Versailles joue énormément) et d’élégance.

Quant à savoir si c’était une bonne idée d’engager un Américain (Johnny Depp) pour interpréter un descendant des Bourbon, sachant que ledit Américain préfère descendre du Bourbon, ça choque les oreilles dès les premiers mots puis on se laisse emporter…