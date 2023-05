"Le voyage de Talia" de Christophe Rolin : un grand écart entre deux continents

Talia est belgo-sénégalaise, mais n’a jamais foulé le sol africain. Elle décide de se rendre à Dakar et s’installe dans la luxueuse maison de sa cousine. Son séjour pourrait ressembler à celui de ces touristes qui ne s’éloignent jamais de la piscine de l’hôtel, mais Talia va faire la connaissance de la voisine. Malika gagne sa vie grâce à un scooter et à une cage à oiseaux. Pour 100 francs CFA, tu libères un oiseau et tu fais un voeux.

C’est avec Malika que Talia sillonne la ville, et réalise que ses racines africaines s’éparpillent dans une sorte de récif coralien. Elle découvre dans le regard de l’autre, une place qui n’est pas acquise et un métissage qui ne lui offre qu’un grand écart entre deux continents. Le secret de ses origines se dénouera t-il dans le giron de sa grand-mère ?

Rencontre avec Christophe Rolin…

"Le voyage de Talia" de Christophe Rolin, avec Nadège Bibo-Tansia, et Aminata Sarr