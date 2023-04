"Le Voyage de Chihiro" : découvrez la bande-annonce de l'adaptation théâtrale du célèbre film Ghibli

Au fil des années, le studio Ghibli est devenu extrêmement populaire dans le monde entier. Hayao Miyazaki, le co-fondateur du studio, a révolutionné l'animation japonaise et rivalisé avec le géant Disney grâce à des hors du commun aux messages engagés toujours d'actualité. La preuve : une adaptation théâtrale de Le Voyage de Chihiro (Spirited Away : Live on Stage) sera projetée ce mois-ci dans les salles de cinéma américaines.

Ce n'est pas la première fois qu'un film de Miyazaki est adapté en pièce de théâtre. En plus du Voyage de Chihiro, on retrouve Princesse Mononoké, Le Château Ambulant, Nausicaa de la Vallée du Vent et Mon Voisin Totoro que vous pourrez retrouver du 21 novembre au 23 mars 2024 à Londres au Barbican Center).

John Caird, primé pour sa comédie musicale Les Misérables, a eu l'idée d'adapter Le Voyage de Chihiro grâce à sa femme et ses enfants japonais. "J'ai toujours été un grand fan des films de Miyazaki. Il y a trois ou quatre ans, je cherchais des spectacles à proposer au Théâtre Impérial de Tokyo, qui est un très grand théâtre, et il m'est venu à l'esprit que Le Voyage de Chihiro pourrait peut-être y être présenté", a-t-il expliqué au magazine Screenrant.

La musique occupe une place centrale dans l'adaptation théâtrale. Craid a collaboré avec Joe Hosaishi, le compositeur attitré de Miyazaki, pour rendre la pièce plus immersive et émouvante. On voit aussi les personnages chanter à plusieurs reprises. "La musique accompagne l'action mais ce n'est absolument pas une comédie musicale", a-t-il déclaré.

Les fans américains auront la chance de voir au cinéma Spirited Away : Live on Stage fin avril. Dommage pour les Européens, rien n'est prévu de notre côté. Pour vous consoler, on vous en laisse découvrir quelques images avec la bande-annonce et quelques photos tirées du site officiel.