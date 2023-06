Le vote de la loi européenne sur la restauration de la nature est reporté au 27 juin

Une tentative des conservateurs (PPE, CRE) soutenus par l'extrême droite (ID) de rejeter un texte de compromis sur la proposition de règlement européen pour la restauration de la nature a échoué de justesse jeudi matin à Strasbourg, en commission de l'Environnement du Parlement européen.

En début de séance, l'amendement du PPE réclamant le rejet du texte a été écarté sur une rare égalité de 44 voix contre 44, ce qui a permis à la commission de commencer à voter sur plusieurs centaines d'amendements. La longue séance de votes, parfois tendue, a finalement dû être interrompue par le président Pascal Canfin (Renew Europe) pour permettre aux élus d'aller voter sur d'autres textes en plénière.

La séance de votes reprendra le 27 juin à Bruxelles, en vue de la session plénière de juillet, a confirmé le service de presse du parlement.

La proposition de la Commission, qui vise à restaurer la biodiversité et les écosystèmes en Europe et à outiller la nature contre les changements climatiques, fait couler beaucoup d'encre. Elle prévoit notamment de couvrir au moins 20% des zones terrestres et marines de l'UE d'ici à 2030 par des mesures restauratrices et, d'ici à 2050, d'étendre ces mesures à tous les écosystèmes qui doivent être restaurés.