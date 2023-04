Le volley belge aux portes d’une victoire en Coupe d’Europe : "Le succès de Roulers ? On réfléchit à chaque euro qu’on investit"

Avec un budget annuel de 2,5 millions d’euros, Roulers affiche des moyens... cinq fois moins élevés que les grosses écuries européennes venues d’Italie, de Turquie et de Pologne.

" Le succès de notre histoire, c’est une structure très stable où on investit le mieux possible chaque euro dont on dispose, et sans faire de folie " reprend le Président Vervisch. " Nous avons des sponsors fidèles, la Ville de Roulers nous soutient beaucoup et notre cellule de recrutement travaille non-stop pour dénicher les joueurs dont le profil sportif mais aussi humain correspond à notre projet. Les joueurs arrivent très jeunes chez nous et nous faisant tout pour les intégrer et qu’ils se sentent heureux. Quand ils repartent, ils gardent de bons souvenirs de leur séjour chez nous. Notre projet d’équipe est basé sur le collectif : nous n’avons pas de stars chez nous, juste des joueurs expérimentés qui structurent l’équipe et encadrent les plus jeunes pour les faire progresser. Notre école de jeunes abrite 180 joueurs et joueuses dès l’âge de 5 ans, et le but est de les faire grandir le mieux possible. Je dois aussi souligner les qualités du staff de notre équipe professionnelle : c’est un staff très créatif sur le plan tactique. Le coach Steven Vanmedegael et son adjoint ont visionné 14 matches de notre adversaire, et cette préparation dans les moindres détails nous a permis de surprendre ! "