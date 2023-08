Le vol à Ixelles de l’ordinateur de l’ingénieur du son de Michael Jackson classé sans suite

Comme l’a appris la RTBF, le parquet de Bruxelles a décidé de classer sans suite le dossier relatif au vol, en janvier dernier, de l’ordinateur d’un ingénieur du son de Michael Jackson dans un studio d’enregistrement d’Ixelles. Un PC portable contenant des chansons inédites du Roi de la Pop et des vidéos personnelles montrant l’artiste lors de plusieurs sessions. L’auteur, qui avait rapidement diffusé ces contenus sur Internet, ne sera donc plus, en principe, inquiété par la justice, au grand dam de Brad Sundberg.

Brad Sundberg, c’est la victime du vol, un Américain qui a travaillé dès 1985 et pendant 18 années avec Michael Jackson sur plusieurs projets dont les albums "Bad", "Dangerous", HIStory" et "Blood on the dancefloor". Une longue collaboration professionnelle qui a permis à ce technicien de l’ombre de côtoyer la star et surtout collecter des dizaines et des dizaines de souvenirs amassés en sa compagnie.

Depuis la mort, en juin 2009, de l’auteur de "Thriller", l’album le plus vendu de tous les temps, Brad Sundberg partage ces souvenirs sur les réseaux sociaux ou lors de conférences et séminaires payants, à travers le monde, auxquelles il convie fans et professionnels de l’industrie de la musique. "Une expérience qu’ils n’auront nulle part ailleurs", vante d’ailleurs le conférencier.

Fin janvier, l’un de ces séminaires, intitulé In the studio with MJ (En studio avec Michael Jackson), se tient à Ixelles, dans les studios ICP. Au menu pour les personnes présentes, l’écoute de chansons rares ou de tubes dans leur version démo (le premier jet), la projection de films privés, la livraison d’anecdotes aussi banales que les desserts favoris du chanteur que son perfectionnisme sans concession lors de la production d’un morceau.

Une attaque ciblée

Mais à Ixelles, le séminaire tourne court. Lors du premier des trois jours, le 27 janvier, un invité parvient à subtiliser l’ordinateur de Brad Sundberg avant de fuir par les toits du bâtiment. "Une attaque ciblée", déclare, dépité, l’ingénieur du son dans une vidéo postée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. Plainte est déposée.

"Nous savons de qui il s’agit", ajoute Brad Sundberg. "Nous collaborons avec la police. Nous faisons tout ce qui est possible pour résoudre les choses… C’est frustrant. 99% de nos invités à nos séminaires sont des gens fantastiques. Mais malheureusement, des choses comme cela peuvent arriver."

Des vidéos rares

Le lendemain, surprise : le portable est restitué, avec son contenu. C’est Brad Sundberg qui l’annonce sur Instagram. L’information est alors confirmée à la RTBF par le parquet de Bruxelles. Mais dans l’intervalle, l’auteur du méfait, qui demeure recherché, ne se prive pas pour inonder Youtube et des messageries comme Telegram de contenus audios et vidéos copiés à partir de l’ordinateur.

Comme cette séquence datant du début des années 90 où l’on voit Michael Jackson enregistrer d’une voix claire mais puissante le titre "Chilhood" dans le célèbre studio Hit Factory de New York. Comme celle où il se trouve en compagnie d’une chorale gospel poussant les chœurs sur "They don’t care about us"… Mais aussi, chemise rouge et chapeau noir, en pleine écoute de "Will you be there", tiré de "Dangerous"… Du jamais diffusé. Et donc du très très lourd pour tout qui souhaite découvrir l’envers du décor de la réalisation d’un disque du chanteur.

Ce "leak", cette fuite, fait bondir une partie de l'industrie du disque et celles et ceux qui exploitent l'héritage du Roi de la Pop… Mais pour le pirate, il s’agit avant tout de proposer gratuitement aux fans ce dont ils sont privés depuis la mort de leur idole : de l’inédit resté entre les mains des ayants droit ou d’anciens collaborateurs. Au passage, le voleur ne se prive pas pour critiquer la démarche de Brad Sundberg qu’il accuse de faire de l’argent autour de Michael Jackson.

En tout cas, depuis la fin mars, le parquet de Bruxelles a clos le dossier du vol de l’ordinateur portable, question certainement de priorités. Quant à Brad Sundberg, qui a supprimé toutes les références à ce vol sur ses réseaux, il a repris ses conférences. La dernière s’est tenue il y a quelques jours à Amsterdam. A la rentrée, sa tournée passera, en Europe par Munich, Londres, Paris ou encore Copenhague.