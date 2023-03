Le voisin du Fuse va introduire un recours au Conseil d’Etat : "On marche sur les règles, ce n’est pas normal"

Bruxelles Environnement finit par prendre une décision et impose de nouvelles conditions d’exploitation : 95 décibels maximum et fermeture des portes à 2h du matin. Impossible à tenir pour les exploitants de la plus ancienne boîte techno du pays qui annoncent en janvier baisser les volets et un déménagement dans les deux ans. Le bourgmestre Philippe Close (PS) et le secrétaire d'Etat à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit) leur apportent publiquement leur soutien.

Le 25 janvier dernier, suite à une interpellation du Fuse, rebondissement. Bruxelles Environnement revoit les conditions : réduction du délai d’exploitation du Fuse de trois à deux ans et dépassements temporaires des normes de bruit acceptés avec fixation d’horaires plus stricts. En clair : ouverture autorisée de 23h à 7h du matin, maximum deux jours par semaine et 90 événements par an. Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement, se réjouit.