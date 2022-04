Le voilier de Jacques Brel définitivement classé

C’est l’ingénieur-architecte anversois Hugo Van Kuyck qui avait commandé le bateau et en avait imaginé les lignes, dessinant les premières esquisses pour sa réalisation. Lui-même était une figure belge bien connue. Il a collaboré avec Victor Horta et a participé à la conception de nombreux édifices qui ont traversé les âges, à Bruxelles et à Anvers. Il faisait par exemple partie de l’équipe d’architectes qui a créé la Tour des Finances. On retrouve aussi sa patte dans l’ancien siège de la "Générale" (Société générale de Belgique), rue Royale, encore occupé par BNP Paribas Fortis.