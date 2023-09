Le VLD et le spectre des élections

Le parti du Premier ministre a un nouveau président de parti. Tom Ongena, un inconnu du grand public, tant du côté francophone que du côté flamand. Un choix qui transpire le malaise du côté libéral flamand. Le parti est désormais dominé par la peur des élections.

Mauvaises nouvelles

Les derniers sondages placent le parti d’Alexander de Croo en dessous de 9%, sous le PTB en Flandre. Vincent Vanquickenborne, le ministre de la Justice, fait face à des incidents de mictions (le nom scientifique du "pipigate"), et la coalition Vivaldi dirigée par le VLD se déchire à qui mieux mieux, livrant à l’opposition les munitions pour les attaquer.

En somme, une situation politique déprimante pour le VLD, tellement déprimante qu’Egbert Lachaert, ancien ami d’Alexander de Croo, a remis sa démission comme président fin juin, laissant le parti face à l’inextricable sac de nœuds qu’il n’avait pas réussi à dénouer. On peut résumer la situation simplement : comment mener une campagne en tant que parti libéral lorsque le bilan du gouvernement De Croo apparaît trop peu libéral ? Même le président du MR le dit sur les plateaux TV en Flandre. La réponse, c'est Tom Ongena.

Tom qui ?

Tom Ongena. L’homme n’est pas très connu côté francophone, ni côté flamand d’ailleurs. Ancien porte-parole, élu en 2019 comme suppléant de Bart Somers au Parlement flamand, Tom Ongena n’est absolument pas célèbre en Flandre. Son rôle sera de laisser Alexander de Croo occuper toute la place de leader dans cette campagne. Une tâche quasiment sacrificielle, tant la position de l’Open VLD apparaît désespérée.

Autant rebaptiser le parti "Lijst de Croo", comme l'a titré le Standaard. Car c'est bien le Premier ministre qui a pesé, imposé son candidat au parti. Les procédures ont été largement tordues, suscitant de nombreuses critiques en interne. La principale entorse a été d'interdire le vote numérique de l'ensemble des membres, préférant le seul vote des membres présents le samedi matin lors du congrès. Les membres qui se déplacent sont le plus souvent les membres des cabinets, les élus et les mandataires en place, moins suspects de contrecarrer les plans des barons du parti.

Un candidat qui se présentait face à Tom Ongena a ainsi déclaré : "On ne peut nier que la lettre et l’esprit des statuts sont consciemment violés." La députée Els Ampe, elle, a carrément quitté le parti pour siéger désormais comme indépendante. Même dans cette configuration très favorable, Tom Ongena n’a été élu que par 400 voix, et seulement pour un an.

Danger

L’argument principal pour justifier ce mode d’élection, c’est le danger d’ouvrir une crise dans le parti en pleine année électorale. En effet, imaginez un président élu qui ne serait pas d’accord avec la ligne De Croo. Cela susciterait d’intenses débats et pourrait déstabiliser encore plus le gouvernement.

Une élection vraiment ouverte, c’est le risque d’une balle dans le pied. C’est aussi le principal argument que l’on ressort du côté du parti frère, le parti libéral francophone, le MR, lui aussi en difficulté avec sa démocratie interne. Il est prévu par les statuts qu’une élection soit organisée fin novembre. Georges Louis Bouchez devrait y remettre son mandat en jeu, être confirmé, ou pas.

Problème, là aussi, beaucoup de barons considèrent que la démocratie est dangereuse à quelques mois d’un scrutin. Plus le temps passe, plus la piste d’une prolongation, avec quelques garanties, s’impose dans le parti. Les autres partis francophones de la Vivaldi se sont montrés un peu plus prévoyants. Ecolo avait lui aussi prolongé ses co-présidents au printemps. Le PS, lui, est passé par une élection classique, mais sans autre candidat que Paul Magnette.

Que retenir de tout ça ? Qu’au sein des partis au pouvoir, l’approche d’une élection nuit à l’élection interne. La démocratie agit comme un spectre, l’apparition menaçante d’un mort. Et plus les partis sont faibles, plus cette règle semble jouer.