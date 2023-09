Le Vlaams Belang doit rester suffisamment sale

Ce mardi s’ouvre le procès de Dries Van Langenhove. L’ex-député du Vlaams Belang et six autres membres de l’organisation étudiante d’extrême droite Schild & Vrienden se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Gand. Pour le Vlaams Belang, ce procès pourrait être une aubaine.

Rebondir

Le Vlaams Belang se nourrit de victimisation. Le parti n’a jamais été aussi fort qu’après sa condamnation pour racisme en 2004, il avait dû abandonner son nom "Vlaams Blok". Mais il avait su rebondir. C’est Filip Dewinter, le patron historique du Blok, qui résumait l’idée : "Se normaliser, oui, mais le parti doit rester suffisamment sale".

Ce procès ne touche pas directement le Vlaams Belang, comme en 2004, mais un proche du parti, un ancien député, Dries Van Langenhove. Il a été recruté en 2018 précisément pour que le parti reste suffisamment sale. Problème ici, c’est un peu trop sale quand même. Dries Van Langenhove a été poussé à la démission de son poste de député pour organiser sa défense.

2018 : l’affaire Schild and Vrienden

Nos collègues de la VRT révèlent l’existence d’un groupe d’étudiants de l’Université de Gand. Un groupe identitaire, masculiniste, suprémaciste, antisémite. Dans son enquête, le journaliste infiltre les groupes Facebook de Schild & Vrienden et révèle des échanges de photomontages, où l’on voit par exemple s’afficher une question : comment lever des filles juives ? La photo donne la réponse, une pelle de cendre devant un four. Le reportage indigne et donne lieu dès le lendemain à l’ouverture d’une enquête par le parquet. Près de 70.000 messages seront analysés, cette enquête débouche sur ce procès aujourd’hui. Les prévenus doivent répondre d’infractions aux lois sur le racisme et de négationnisme.

Mais, revenons en 2018, le reportage de la VRT indigne la Flandre. Pourtant quelques semaines après la diffusion, le Vlaams Belang annonce que Dries Van Langenhove sera bien sur les listes en tant que candidat indépendant. Un geste politique osé pour le président Tom Van Grieken qui semblait prendre la direction d’une normalisation sur le modèle du Rassemblement National de Marine Le Pen. Tom Van Grieken a eu le nez fin : 40.000 voix aux élections pour Dries Van Langenhove dans le brabant flamand, autant que l’indéboulonnable Maggie de Blok du VLD, presque autant que le ministre de la Justice sortant Koen Geens.

Victime

Est-ce que ce procès pourrait jouer un rôle dans la campagne électorale ? Oui, car il faut bien garder en tête la phrase de Filip Dewinter, "le Vlaams Belang doit rester suffisamment sale". Suffisamment, mais pas trop. Ce qui ennuie le Vlaams Belang, c’est particulièrement l’accusation de négationnisme, car le parti tente de séduire une partie de la communauté juive à Anvers. Mais Dries Van Langenhove pourrait revenir si d’ici la confection des listes, le procès est clos. Qu’il soit condamné ou pas. Si Dries Van Langenhove gagne son procès, ce sera évidemment une grande victoire pour lui, et pourrait favoriser le Belang. S’il perd son procès, ce sera plus compliqué bien sûr, mais pas nécessairement le signe de la fin de sa carrière, et pas nécessairement une mauvaise chose pour le Belang.

N’oubliez pas 2004. Après la condamnation du Vlaams Blok pour racisme en avril, le parti change de nom et deux mois plus tard, en juin 2004, il réalise ce qui est alors le plus gros score de son histoire. Un million de voix, un quart des Flamands. Le parti s’était présenté en martyr du système, une victime de l’establishment.

Par contre, ce procès va quoi qu’il arrive, participer à isoler politiquement le Belang. Bart De Wever le dit partout, inimaginable de s’allier à un parti aussi extrême. Ce procès, comme celui de 2004, va participer à l’isolement du Belang, et pèsera plus lourd que le Cordon Sanitaire.