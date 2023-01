Le Vlaams Belang a dépensé 20.000€ sur Facebook pour rendre virales les vidéos d’émeutes après Belgique-Maroc

Les images d’émeutes qui se sont déroulées dans le centre-ville de Bruxelles après Belgique-Maroc au mois de novembre dernier ont été beaucoup vues sur les réseaux sociaux, comme Facebook. La grande viralité de ces vidéos est évidemment due aux événements eux-mêmes. Cependant, on découvre aussi que le Vlaams Belang a investi, sur le réseau social pour que ces vidéos soient vues un maximum.

Le 27 novembre dernier, des violences ont éclaté dans le centre-ville de Bruxelles après la rencontre de la Coupe du Monde Belgique-Maroc avec comme conséquence des voitures brûlées, des arrêts de métro abîmés ou du mobilier urbain saccagé. Ces violences ont été largement couvertes dans les différents médias, comme ici, là, là ou là et même à l’étranger ici ou là. Pour ces différents faits, une dizaine de personnes ont été arrêtées administrativement et une personne a été arrêtée de façon judiciaire.

L'analyse des montants dépensés par les partis politiques sur Facebook nous dévoile que parmi le million d’euros dépensés par le Vlaams Belang en posts sponsorisés sur Facebook en 2022, le parti a dépensé environ 20.000€ pour que les vidéos de ces violences soient vues davantage.

Par exemple, cette première vidéo publiée le 27 novembre, dont le commentaire est "Des images hallucinantes des émeutes en ce moment à Bruxelles. Inacceptable. Cette racaille d’immigrants doit être traquée, arrêtée et sévèrement punie", a touché plus d’un million de personnes, grâce à un montant payé à Facebook compris entre 10.000 et 15.000€. Il s’agit de l’un des plus gros montants payés par le Vlaams Belang à la plateforme. Parmi les 290 posts sponsorisés, seule une vidéo pour célébrer la fête de la communauté flamande a eu droit à plus de budget. Trois autres vidéos publiées dans les jours qui ont suivi, chacune sponsorisées à hauteur de 1500/2000€ ont été publiées, portant à chaque fois l’audience de ces vidéos au-delà du million de vues.