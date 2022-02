Les travaux de ce laboratoire sont menés en collaboration avec deux centres de recherches associés à Condorcet : le CARAH (Centre de recherche en Agronomie et Agro-industrie de la Province de Hainaut) et Hainaut Analyses.

John Rivière est spécialisé dans les analyses de microbiologie environnementale (bactéries, champignons). Il travaille sur le développement de méthodes d‘identification et de quantification des populations microbiennes au moyen d’outils de biologie moléculaire. Actuellement, il développe des analyses par séquençage à haut débit dans le cadre du projet international IMPOCHA (Improving soil, Potato crops, Human health and forage quality in a Climate Change context). La Belgique, l’Afrique du sud et la Chine participent à ce projet, financé par BELSPO, et centré sur la culture de la pomme de terre. Trois axes sont envisagés : la santé, la biodiversité et le changement climatique.

