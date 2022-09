"Le Visiteur du Futur", un film pop-corn aux multiples références SF des plus divertissants et "made in France"

"Les illusions perdues" comme celles du roman d’Honoré de Balzac. Ce film français s’en inspire et garde surtout le même esprit, le même raffinement et la même beauté. Nous sommes au XIXe siècle en France, en province, à Angoulême, là où le jeune Julien ne rêve que d’une chose, devenir poète. Il rêve d’amour aussi. Et cet amour passionné, il le vit avec Louise. Mais Louise est une femme mariée, avec un noble du coin.

Pour faire oublier cette aventure, Louise décide de fuir la province et d’aller à Paris. Julien, quant à lui, suit sa bien-aimée à Paris, où il sera alors confronté à la dure réalité de la capitale, ses faux-semblants, ses mensonges, ses trahisons, ses différences de classe. Le tout entre amitié et haine, amour et jalousie.

"Illusions perdues" reste le plus gros livre de Balzac. Le plus dense aussi dans ses recherches de la compréhension de la grande Comédie humaine que sont la vie et les relations Homme-Femme. Le réalisateur Xavier Giannoli (plus connu pour ses drames comme "À l’origine" ou "L’apparition" voire ses comédies dramatiques comme "Quand j’étais chanteur") s’est attardé sur une partie du livre pour nous raconter comment tout ce qu’a décrit Balzac, il y a quasi deux siècles, reste toujours d’actualité. Certains passages sur la presse sont encore criants de vérité. Car cette étude de mœurs est moderne et bien d’aujourd’hui qu’importent les costumes et la (magnifique) reconstitution d’un Paris en plein changement.

C’est à (re)vivre en DVD chez Cinéart Vidéo !